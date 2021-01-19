В Комсомольске-на-Амуре задержаны подростки, сжегшие щенков

Полиция Комсомольска-на-Амуре задержала двоих подростков за жестокое обращение с животными.

Как сообщили в региональном управлении СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, 11 января двое подростков подожгли деревянный настил, под которым укрывалась бездомная собака со своим потомством​​​. Шесть щенков сгорели заживо, а их мать убежала с обожженной спиной. По словам местных жителей, люди ухаживали за собакой и щенками, кормили их, утеплили жилище сеном. Планировали весной раздать щенков, а мать стерилизовать.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция – лишение свободы до пяти лет. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Общественная организация "Зооспас" готова взять на лечение пострадавшую в огне бродячую собаку.