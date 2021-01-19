Томские студенты проведут баттл "Маяковский против Есенина"

Необычный поэтический баттл можно будет увидеть 25 января, в День студента, в Томске. Пройдет он в Томском государственном университете. На ринг выйдут нынешние и будущие студенты, представители разных городских вузов, выпускники. Они сразятся в стихотворном поединке: каждая сторона будет читать поэзию двух самых ярых антагонистов, поэтов Серебряного века – Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТГУ передает ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Поэты сами участвовали в поэтической дуэли. Они олицетворяли собой традицию и модерн. В итоге у обоих было много поклонников, их произведения до сих пор очень популярны", – пояснялось в информационном сообщении.

Судить участников будут рефери и профессиональное жюри. В первом раунде примут участие пары соперников. Затем сильнейший из каждой пары пройдет на следующий этап. Победителем баттла станет тот, кто наиболее ярко и эмоционально отправит соперника в "нокаут" на битве в спортивном клубе Томска.

"Финалисты представят на суд зрителей футуриста Маяковского и романтика Есенина", – рассказали в пресс-службе.

Все желающие смогут наблюдать за поэтическим рингом 25 января в 19:00 на YouTube канале ТГУ, где будет размещена трансляция мероприятия.