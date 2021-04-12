В курганской школе ученик получил четверку за матерное стихотворение

В Кургане проверяют инцидент, произошедший в одной из школ на уроке литературы. Там ученик прочел стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику, и получил "четверку". Причем, оценку учитель снизила лишь за невыразительное чтение.

Речь идет о стихотворении под названием "Ветер веет с юга и луна взошла". "Выступление" школьника сняли на видео и вскоре ролик появился в Telegram.

По данному факту городское управление образования начало проверку, передает РИА Новости.

Местные СМИ сообщили, что преподаватель задавал детям выучить стихотворение на выбор. После того, как ученик прочел матерный текст, педагог провел с классом беседу об использовании ненормативной лексики в литературе и напомнил, что использовать ее на уроках недопустимо.

С 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент, к которому относится в том числе и ненормативная лексика. По данным исследователей, после запрета мата в соцсетях российские интернет-пользователи, вопреки ожиданиям, стали больше материться.