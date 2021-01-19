Историк Соколов проиграл иск к бывшей возлюбленной

Историку Олегу Соколову отказано в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд.

Суть иска заключается в том, что Олег Соколов требовал удалить из интернета документальный фильм. В нем бывшая любовница историка Екатерина Пржигодзкая рассказала, что доцент применял к ней физическое насилие. В частности, он привязал ее к стулу, избивал, а также угрожал изуродовать утюгом. Сам Олег Соколов утверждает, что конфликт действительно был, но он отвесил пострадавшей лишь "пару оплеух".

Таким образом, кино об историке и его "жертвах", по решению суда, останется в Сети. Кроме того, Соколов требовал взыскать с ответчиков по тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает РИА Новости.

25 декабря историка-расчленителя приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 24-летней возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.