Шамсутдинов получил 24 с половиной года строгого режима

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 сослуживцев, приговорен к 24 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Такое решение вынес сегодня Второй Восточный окружной военной суд, передает "Интерфакс".

Государственный обвинитель ранее просил для обвиняемого 25 лет тюрьмы.

В декабре 2020 года присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство и отметили при этом, что он заслуживает снисхождения. Эта оговорка предполагает, что судья, которому предстоит вынести приговор, не сможет дать ему более двух третей от максимального срока, предусмотренного статьей Уголовного кодекса.

Резонансный случай произошел 25 октября 2019 года в воинской части №54160, куда Шамсутдинов был призван из Тюменской области летом того же года. Жертвами стали восемь человек, еще двое получили огнестрельные ранения.

Свой поступок он объяснил постоянными издевательствами и избиениями со стороны сослуживцев и офицеров. "В обстановке, в которой я оказался... довело меня до этой ситуации, из-за чего произошла эта трагедия. Я этого не хотел", – заявил Шамсутдинов в своем последнем слове.

Его отец несколько раз указывал на то, что сын сам мечтал о службе в армии, но не ожидал столкнуться с дедовщиной.

Ранее солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу.