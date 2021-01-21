В украинском доме престарелых сгорели 15 человек

В Харькове на месте пожара после его локализации спасатели обнаружили 15 мертвых тел.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар возник в двухэтажном жилом здании, которое было переоборудовано под дом престарелых.

Огонь удалось локализовать на площади около 100 квадратных метров, в ликвидации пожара участвовали 28 человек и 7 единиц техники.

От пожара пострадали 9 человек, в настоящее время они госпитализированы.

Владимир Зеленский распорядился возбудить уголовное дело и выяснить обстоятельства произошедшего.