Трагедия в Харькове: сгоревший дом престарелых был нелегальным

В четверг, 21 января, в харьковском доме престарелых произошел пожар. Жертвами трагедии стали пятнадцать человек, еще одиннадцать пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать комиссию для расследования причин пожара. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага сообщил, что дом престарелых был нелегальным. Учреждения не существовало ни в одном реестре страны. По сути, это был обычный частный дом, располагающийся за забором.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что дом престарелых также работал как реабилитационный центр для наркозависимых, сообщает "Страна.ua". По словам политика, никакие нормы законодательства учреждение не соблюдало. Большая часть были неходячими, они буквально задохнулись во время пожара. Местные жители отмечают, что пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.

Игорь Терехов отметил, что в связи со случившимся проверки будут проведены во всех аналогичных учреждениях города и области.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова озвучила предварительную причину пожара — неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В Харькове в связи с пожаром объявят однодневный траур.