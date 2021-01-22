В Харькове объявлен траур после пожара в доме престарелых

В украинском Харькове сегодня траур после пожара в доме престарелых. Жертвами трагедии, которая случилась накануне днём, стали 15 человек, девять пострадали.

В МВД Украины заявили, что пансионат в двухэтажном жилом доме работал незаконно. Заведено уголовное дело, для расследования сформирована комиссия.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неисправное газовое оборудование. До этого называли ещё одну версию – неосторожное обращение с электричеством.

Кроме того, следствие считает, что у хозяйки здания – несколько подобных домов престарелых, которые работают нелегально. Решается вопрос о её задержании.