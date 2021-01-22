Из Кемерова стало выгоднее летать на самолёте

С нового года сразу четыре авиарейса из аэропорта "Алексей Леонов" вошли в список субсидируемых. Абакан и Казань, Новосибирск и Красноярск. Как стать участником программы?

В сумке-переноске самый пушистый пассажир чувствует себя как дома. Для кошки Буси это уже четвёртый перелёт. "Очень удобно, особенно с животным", – считает Елена Капралова, пассажир.

Сегодня из Кемерова в соседний регион по воздуху – выгоднее. С нового года сразу четыре авиарейса из аэропорта "Алексей Леонов" – в списке субсидируемых. Это значит дешевле в два, а то и в три раза – для всех. Так в Новосибирск цена с пяти тысяч падает почти до тысячи. В Абакан с 12 до 2700. Льготные рейсы на сайте обозначены зеленым цветом.

Новосибирск, Абакан, Красноярск, и Казань – теперь ещё ближе. Билет можно купить как в интернете, так и в авиакассе. До Новосибирска – 1065 рублей.

"Они очень востребованы. Пассажиропоток, конечно, у нас увеличился. Даёт возможность пассажирам сэкономить бюджет свой семейный. Появляется транспортная доступность", – считает Юлия Колеватова, пресс-секретарь аэропорта "Алексей Леонов".

"На что была нацелена деятельность правительства – это на активизацию внутреннего туризма. Честно говоря, в России есть что посмотреть, и в последнее время туристическая рекреация у нас достаточно активно развивается", – отмечает Евгений Харлампенков, доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий.

По субсидированной стоимости пассажиры смогут отправиться в Абакан и Новосибирск трижды в неделю, дважды – в Казань и Красноярск. В остальные дни – по обычным ценам. Программа только началась, однако перевозчики уже говорят: субсидированные рейсы демонстрируют максимальную заполняемость.