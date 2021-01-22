Венедиктов не в курсе, что "Эхо" могут лишить лицензии

Радиостанция "Эхо Москвы" не получала никаких претензий от Роскомнадзора или прокуратуры по поводу распространения информации якобы с призывами к насилию, сообщил главный редактор Алексей Венедиктов.

"Пусть мне укажут, где эти публикации призывов к насилию. По моему мнению, никаких оснований для претензий нет", – заявил он "Интерфаксу".

При этом Венедиктов пообещал публично сообщить, если такие претензии радиостанции все-таки будут предъявлены.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "за пропаганду насильственных действий" компетентные органы могут применить к "Эхо Москвы" различные меры вплоть до лишения радиостанции лицензии.

Ранее МВД РФ и Генпрокуратура предупредили об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях. Также по требованию Генпрокуратуры в интернете были заблокированы призывы приходить на подобные мероприятия, так как они запрещены законом.

Накануне за призывы участвовать в несанкционированных митингах была арестована пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, а также юрист ФБК (признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь.