Первые последствия Brexit: убытки и дипломатический скандал

Британия и Евросоюз снова сцепились уже не только в экономическом, но и в дипломатическом конфликте. Накануне прибытия в Лондон нового главы представительства ЕС королевство отказалось признать за ним такой же статус, как у остальных иностранных послов, например, право вручить королеве верительные грамоты. Такое понижение статуса по ту сторону Ла-Манша восприняли болезненно и заявили о готовности ответить.

В отношениях между Великобританией и Евросоюзом возник первый после Brexit полноценный дипломатический конфликт. Спор разгорелся из-за обитателей здания в центре Лондона. Раньше здесь было представительство Евросоюза. Теперь, как считают в Брюсселе, это должно быть посольство. Но британский МИД отказывается присваивать дипломатический статус нынешнему европейскому посланнику, называя его представителем международной организации.

В Лондоне утверждают, что Евросоюз это не государство, а международная организация, и послы ей не нужны. В ответ в Брюсселе намекнули, что без дипломатического статуса в итоге может остаться британский представитель при Евросоюзе.

Но настоящие проблемы сейчас не у послов, а у тех, кто уже ощутил последствия Brexit на собственном кошельке. На этой неделе у ворот резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит выстроились грузовики с мидиями и устрицами. Из-за волокиты на таможне британские рыбаки теперь не могут отправить их в Европу.

"Я трачу лишние 3,5 тысячи фунтов еженедельно, чтобы отправить товар. Так не может продолжаться, нужны перемены. Если правительство не примет меры, многие предприятия будут разорены", – возмущается Алан Миллер, владелец рыболовной компании.

Рыбаки и без того были недовольны торговым соглашением, которое заключило с Евросоюзом правительство Великобритании, и теперь ругают бюрократов по обе стороны Ла-Манша.

"Оказалось, что в Великобритании и Евросоюзе разная система кодификации морепродуктов, что сильно затрудняет процесс заполнения деклараций. Сложности возникли с обеих сторон. Я разговаривал с французскими экспортерами, и они жалуются на проблемы при отправке товаров в Великобританию", – объясняет Джим Портас, исполнительный директор юго-западной ассоциации производителей рыбы.

Премьер-министр Джонсон убеждает, что со временем все наладится. Но правительству уже пришлось формировать специальный фонд, чтобы компенсировать убытки тех, кто пострадал из-за неорганизованности властей.

"Мы основали фонд в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь рыбной промышленности в Великобритании. Мы сделаем все, чтобы поддержать наших рыбаков", – пообещал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

В минусе не только рыбаки. На смену декабрьским пробкам возле порта в Дувре пришел период тревожной тишины. Объем перевозок сократился на треть, а цены на доставку товаров увеличились в полтора раза. Из-за проблем с оформлением документов и необходимости предоставлять дополнительные финансовые гарантии на грузы перевозчики стали отказываться от поездок на британские острова.

В условиях пандемии Brexit приобретает дополнительные краски. В Евросоюзе подумывают о временном запрете на транспортное сообщение с Великобританией, как страной с высоким уровнем распространения коронавируса. Железнодорожное сообщение под Ла-Маншем и так уже сведено к минимуму. На грани разорения оказалась компания Eurostar, обслуживающая поезда, идущие через тоннель.

"На сегодняшний день мы осуществляем один рейс Лондон – Париж и обратно. Еще один рейс Лондон – Брюссель и Амстердам. Поезда сейчас заполняются всего лишь на 10 процентов. Экономически ситуация действительно плачевная", – жалуется Жан-Пьер Фаранду, генеральный директор Французской национальной железнодорожной компании.

Компания обратилась за помощью к частным инвесторам и правительствам Великобритании, Бельгии и Франции. Помимо своего стратегического и коммерческого значения, тоннель считался одним из символов прочной связи британских островов с континентом. И эти отношения сейчас проходят через серьезные испытания, грозящие целым списком потерь.