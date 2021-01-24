Беременность и вакцинация: рекомендации эксперта ВОЗ

Эксперт ВОЗ, акуше-гинеколог, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева отмечает, что планировать беременность нужно не раньше, чем спустя полгода после вакцинации от коронавируса COVID-19. И чем раньше сделана прививка, тем раньше можно планировать беременность. Сразу после прививки беременеть доктор не советует.

Тем, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет естественным путем, рекомендуется перед планированием беременности сдать тест на антитела, чтобы проверить уровень своей защиты, передает РИА Новости.

Тем, кто уже носит ребенка, вакцинироваться не рекомендуется. Вакцина может оказаться небезопасной для малыша и мамы, подчеркнула эксперт ВОЗ. К тому же во время беременности лучше до минимума сократить контакты и визиты в лечебные учреждения. При этом с самых ранних сроков нужно находиться под контролем акушера-гинеколога, напомнила Ерофеева.