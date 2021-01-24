Песков напомнил, как США "резали на иголки наши подводные лодки"

После распада Советского Союза Россия погрузилась в эйфорию, граничащую "с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира – Соединенными Штатами Америки", напомнил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, Песков сказал, что в 90-х США воспринимались как держава, которая "поможет нам развивать демократию", а также "нас накормит, напоит".

"Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее", – отметил представитель Кремля.