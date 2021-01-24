Людмила Штейн получила 10 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмилу Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января.

Это максимальное наказание по 20.2-й статье Кодекса об административных нарушениях. Альтернативой мог выступить штраф до 30 тысяч рублей, но суд принял решение об ограничении свободы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Штейн с активисткой из группы Pussy Riot Марей Алехиной были задержаны после того, как сбили полицейского в центре Москвы. Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию и добавил, что уголовное дело в отношении активисток возбуждать не стали.