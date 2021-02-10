Первое уголовное дело по акции 23 января дошло до суда

В суд поступило первое уголовное дело о применении насилия к представителям власти на акциях протеста 23 января 2021 года в Москве. Дело Александра Мучаева рассмотрит Пресненский суд. Он обвиняется по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России. Рассмотрение дела назначено на 14 часов 18 февраля. Дело будет рассматриваться в особом порядке – без исследования доказательств. Это значит, что обвиняемый признал вину, а процесс будет проходить без исследования доказательств.

Александр Мучаев на Пресне на акции протеста на требование сотрудника ДПС остановить автомобиль не подчинился. И совершил на инспектора наезд. В машине Мучаева были муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина, напоминает "Интерфакс". Ни одна из них, вопреки предположениям некоторых СМИ, за рулем автомобиля не были.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали за нарушение режима при отбывании условного наказания.

После протестных выступлений были возбуждены уголовные дела не только о применении насилия к представителям власти, но и о хулиганстве (статья 213) и нарушении санитарно-эпидемических правил (статья 236). 10 февраля наказание за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов было ужесточено.

2 февраля условный срок Алексею Навального о мошенничестве по делу Yves Rocher был заменен на реальный – 3,5 года лишения свободы. Пока он остался в СИЗО "Матросская тишина", поскольку Бабушкинский райсуд Москвы рассматривает еще одно дело, где он фигурирует. Это дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны и клевете, где Навальный снова выступает в качестве обвиняемого.