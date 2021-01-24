Дацзыбао и ликвидация по-американски

В интересный период входит Америка. Там распространяют дацзыбао на тему, как перевоспитывать сторонников Трампа. Дацзыбао – краткая рукописная листовка времен Культурной революции при Мао Цзэдуне в Китае. Началась с середины 60-х годов прошлого века. Цель – перевоспитать консерваторов, а если не перевоспитать, так и убить не жалко.

Классовым перевоспитанием, впрочем, активно занимались и в Советской России, сразу после ленинской революции. А при Сталине и подавно – появился руководящий тезис о том, что по мере строительства нового общества классовая борьба обостряется. Тут уж пошло и поехало. Массово стали убивать.

В США убийства пока цифровые. Цифровая смерть – вот метод ликвидации, которую практикуют хозяева социальных сетей и пресса, которая в большинстве своем сегодня поддерживает сложившуюся однопартийную систему в США. И вот перевоспитываем.

Дацзыбао от CNN: "Как освободить кого-либо от культа Трампа. Рекомендации эксперта по культам по дерадикализации наиболее экстремистских сторонников Трампа. Сотрудничай, а не соревнуйся. Не раздражайся. Не говори им, а лучше помоги сделать свои собственные открытия".

Вроде все мягко, но задача все же – перевоспитание. Перевоспитать придется 75 миллионов избирателей, голосовавших за Трампа. Это как в СССР для строительства нового общества ставилась задача создать ни много ни мало нового человека. Всех идеальными сделать не получилось. И СССР рухнул. Человек оказался в массе своей не столь совершенен, чтобы и дальше тянуть затеянный социальный эксперимент по созданию идеального общества.

Несовершенны сегодня и десятки миллионов американцев. Одни, как СNN, учат перевоспитывать их мягко, другие авторы в других изданиях приравнивают всех трампистов к террористам, а объединяя первые буквы трампистского лозунга Make America Great Again в аббревиатуру MAGA, ставят MAGA на одну доску с ИГИЛ (запрещено в РФ). И это уже, как сейчас говорят, другая модальность.

Так, когда-то респектабельный литературный журнал The Atlantic, который в свое время публиковал Теодора Рузвельта и первые англоязычные тексты Владимира Набокова, сейчас заботится о "ментальной гигиене" американского общества против Трампа и с восторгом описывает следующее: "Мехди Хасан из американского кабельного телеканала MSNBC утверждает, что мы должны относиться к последователям Трампа так, как если бы они были членами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), которые свободно существуют среди нас только потому, что они белые, а не чернокожие или мусульмане. Бывшая чиновница Министерства внутренней безопасности США Джульетт Кайем соглашается с тем, что мы должны рассматривать "Сделаем Америку великой снова!" (MAGA) как террористическое движение, а Трампа – как его Усаму бен Ладена. Что нам следует делать с террористическими движениями? "Обезглавить" их руководство. В данном случае, по ее словам, "обезглавливание" должно быть фигуральным: нужно изолировать Трампа, скомпрометировать его последователей и заставить их отвернуться от Трампа. Белизна кожи, как полагает Хасан, – это единственное различие между MAGA и "Аль-Каидой".

Не правда ли, интонация смахивает на китайские дацзыбао хунвейбинов времен культурной революции в Китае, а происходящее – когда цифровая казнь осуществляется без суда и следствия? Вот как это было в начале Культурной революции в Китае. Когда Мао дал приказ "Огонь по штабам!", а студенты и школьники-хунвейбины стали до смерти забивать палками своих учителей, которые казались им слишком буржуазно-консервативными, министр общественной безопасности Китая обратился к высшим чинам милиции с такими словами: "Мы не можем зависеть от рутинного судопроизводства и от Уголовного кодекса. Ошибается тот, кто арестовывает человека за то, что тот избил другого. Стоит ли арестовывать хунвейбинов за то, что они убивают? Я думаю так: убил, так убил, не наше дело. Мне не нравится, когда люди убивают, но если народные массы так ненавидят кого-то, что их гнев нельзя сдержать, мы не будем им мешать. Народная милиция должна быть на стороне хунвейбинов, объединиться с ними, сочувствовать им, информировать их".

Мы рассказываем об опыте Культурной революции в Китае, поскольку многое в сегодняшней Америке его напоминает. Хунвейбины буйствовали чуть более года. Единственным способом угомонить молодежь было направить против нее армию. Мао так и сделал. А самих хунвейбинов тоже отправили на перевоспитание в дальние провинции на сельхозработы.

В самой Америке буйства антитрампистского движения "Антифа" продолжились. В Портленде, Денвере и Сиэтле они все еще громили здания, жгли американские флаги и разукрашивали витрины магазинов. Лозунги – "Нам все равно, кто президент!" и "Проваливай, Байден!" Слезоточивый газ, полиция... Все, как обычно.