Координатор немецкого кабмина по России выступил против санкций

Против антироссийский санкций высказался координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии. Заатхофф призвал на связывать в одно арест Алексея Навального и строительство газопровода «Северный поток 2, потому что это не решает проблем, сообщает Saarbrücker Zeitung. И призвал освободить всех задержанных на несогласованных акциях. Люди не должны бояться властей, когда хотят выразить свое мнение, подчеркнул чиновник.

В то же время глава фракции центристов в Европарламенте, член правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Манфред Вебер призвал к принятию санкций, особенно болезненных для российской системы. Расширение санкций против России поддержали и в Чехии. А Франция призвала сделать их более действенными.

На фоне ареста блогера Европарламент в четверг принял резолюцию, в которой призвал страны, входящие в Евросоюз, воспрепятствовать завершению проекта и значительно усилить ограничительные меры против России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных стран идут под копирку. Ведомство призвало иностранных политиков не вмешиваться в российские внутренние дела.