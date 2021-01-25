В Петербурге пройдет концерт "Желтые звезды" в память жертв Холокоста

26 января 2021 года, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится ежегодный концерт "Желтые звезды".

За пультом Академического симфонического оркестра филармонии – дирижер Владимир Альтшулер, в программе – произведения Исаака Шварца, Леры Ауэрбах. Солисты – Ксения Раппопорт (художественное слово), Полина Осетинская (фортепиано), Анна Зильберборд (скрипка).

Концерт "Желтые звезды" пройдет в седьмой раз и послужит музыкальным посвящением жертвам одной из величайших трагедий человечества. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают ежегодно 27 января, в годовщину освобождения Освенцима в 1945 году. По приблизительным оценкам только в этом лагере смерти были замучены и сожжены более миллиона евреев.

В концерте прозвучит масштабное произведение Исаака Шварца – концерт "Желтые звезды" ("Пурим-шпиль в гетто"). Актриса Ксения Раппопорт прочтет стихи Нобелевского лауреата, немецкой поэтессы Нелли Закс. Юная скрипачка Анна Зильберборд исполнит произведение современного композитора Леры Ауэрбах "Молитва" для скрипки соло. Художественный руководитель проекта "Желтые звезды" – Валерий Галендеев.