Из полицейского в блогера. Клип бывшего криминалиста из Казани покоряет тренды YouTube

В Татарстане восходит новая звезда. И вновь – благодаря интернету. Месяц назад бывший полицейский из Казани Хабиб Шарипов выложил на YouTube клип на песню "Ягода малинка". Сейчас клип собрал более 33 млн просмотров, сообщает ГТРК "Татарстан".

Песня молодого человека вошла даже в топ рейтинга "Русский чарт". Позитивную оценку выставили и пользователи сети. Клип собрал 284 тысячи лайков и всего 23 тысячи дислайков. В комментариях слушатели отметили, что клип позитивный и в нём нет пошлости.

Биография автора песни не менее интересна. Сам Шарипов родом из Татарстана. В юношестве играл в баскетбол и даже был участником городской сборной. После окончания школы молодой человек пошёл по стопам отца, работавшего оперативником. Шарипов занимался криминалистикой, выезжал на самые жестокие преступления в городе.

Несмотря на тяжелый график, молодой человек нашёл время на занятия музыкой. По ночам Шарипов записывал различные каверы на известные песни и выкладывал их в Instagram и YouTube. В 2018 году, когда молодой человек уже пользовался определённой популярностью в сети, он оставил службу в звании капитана. В том же году участвовал в шоу "Песни" на канале ТНТ в Москве.

На данный момент блогер и певец продолжает наращивать аудиторию. Покоряет он и другую известную есть – TikTok, где у Шарипова уже более 7 млн подписчиков.