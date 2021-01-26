В США предложили перенести Олимпиаду-2021 из Токио во Флориду

Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху предложили перенести Олимпийские игры 2021 года из Токио во Флориду. С такой инициативой выступили власти американского штата.

Письмо с предложением на имя Баха написал начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис. "Я прошу вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады-2021 из японского города Токио в США, штат Флорида", – приводит текст письма телеканал WFLA.

Патронис уверяет, что во Флориде уже сейчас имеется вся необходимая для проведения Игр инфраструктура: гостиницы, транспортная сеть и наличие спортивных спортсооружений.

Напомним, что изначально Олимпиада должна была проходить в Токио в 2020-м году, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021-й год. Впрочем, ранее сообщалось, что власти Японии ставят под сомнение вероятность проведения турнира. Позже эта информация была опровергнута.

В МОК изучают несколько вариантов организации Игр.