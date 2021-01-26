Интерактивный музей в аэропорту: в Челябинске открыт новый терминал

В Челябинске после реконструкции открыт новый терминал аэропорта. Воздушные ворота Южного Урала носят имя Игоря Курчатова. Они способны не только принимать гораздо больше пассажиров, чем прежде, но и серьезно пополнить багаж их естественнонаучных знаний. Новые технологии позволили, по сути, объединить аэропорт с музеем.

Не просто аэропорт — настоящий интерактивный музей, где познакомиться с миром атомной энергетики может даже ребенок.

"Мне даже пришлось сыну объяснять, что это за иероглифы, сказала, что это формулы, что есть у нас такой учёный", – говорит пассажирка.

В оформлении залов — фрагменты рукописей, которые изменили развитие физики в 20 веке. Труды создателя советской атомной бомбы и первой в мире АЭС Игоря Курчатова. Теперь его имя носит новейший аэропорт Челябинска.

Именно за Курчатова, своего земляка, голосовали жители Южного Урала во время конкурса "Великие имена России".

Торжественное открытие воздушной гавани после реконструкции приурочили к 75-летию атомной промышленности.

"Челябинская область – неотъемлемая часть атомного проекта. Наши замечательные города Озёрск, Снежинск, Трёхгорный и предприятия, которые появились уже позднее -это всё не просто точки присутствия, точки роста", – пояснил Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

На что опирался сам Курчатов, когда с нуля создавал целую атомную отрасль, расскажут умные стены — прямо перед выходом на посадку. А еще кино, которое здесь можно посмотреть прямо в зале ожидания.

Уникальное решение, которое, наверное, не встретить ни в одном аэропорте мира – бесплатный научный кинотеатр. В ожидании рейса здесь можно скоротать время в комфортабельных креслах, а заодно узнать о жизни и работе Игоря Курчатова.

Одна из главных технических новинок самого аэропорта —​ телетрапы​, по которым теперь можно быстро добраться из терминала прямо в самолёт.

"Без транспортной инфраструктуры и инфраструктуры аэропорта, безусловно, развития региона речи быть не может, поэтому мы уделяем существенное внимание", – уверен Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

Новый терминал работает на внутренних авиалиниях. После масштабной реконструкции пассажиропоток увеличится до двух миллионов человек в год.

Новые рейсы уже запущены в Анапу, Геленджик и Калининград. А взлетно-посадочная полоса аэропорта Курчатов – единственная на Урале – может принимать самолёты любого типа и в любую погоду.