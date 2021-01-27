Деле Алли готов сменить "Тоттенхэм" на "Пари Сен-Жермен"

Английский футболист "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли рассматривает вариант со сменой клуба. В 24-летнем англичанине заинтересован "Пари Сен-Жермен". Сам полузащитник положительно относится к идее продолжить карьеру в столице Франции.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Тоттенхэму" уже поступило предложение от "ПСЖ", новым главным тренером которого является Маурисио Почеттино – бывший наставник "шпор", хороша знакомый с Алли.

Известно, что на данный момент стороны планируют заключить сделку по аренде игрока с дальнейшим правом парижан окончательно выкупить права на Алли. Однако в "Тоттенхэме" еще не решили – устраивает ли их такой вариант.

Председатель совета директоров "Шпор" Даниэл Леви дал понять, что расставаться с игроком по ходу сезона – не лучшее решение. Он считает, что Алли еще может помочь клубу, тем более, что вместо него еще кого-то необходимо приобрести.

Напомним, что при Жозе Моуринью Алли потерял место в стартовом составе команды. В последнее время он не тренируется с командой, его не включили в заявку на матч Кубка Англии против "Уикома".