Макгрегор вошел в Топ-5 лучших сквернословов мирового спорта

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор включен в число лучших трештокеров мирового спорта по версии издания Watch Mojo. Экс-чемпион двух весовых категорий UFC поставлен на пятое место рейтинга.

Лидером был признан американский боксер Мохаммед Али. Следом за ним расположился еще один представитель американского бокса Мак Тайсон. Тройку же замкнул экс-баскетболист Майкл Джордан. Шестое место занял еще один боксер Флойд-Мэйвезер-младший.

Отметим, что наибольшее представительство в десятке лучших трештокеров мира у бокса и американского футбола – по три спортсмена. Два представителя у ММА (помимо Макгрегора это также и Ронда Роузи, 10-е место), по одному – у баскетбола и тенниса.