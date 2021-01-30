Россиянка Ступак взяла серебро масс-старта Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянка показала второй результат в масс-старте классическим ходомна 10 километров.

Победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, преодолевшая дистанцию за 25 минут 57,1 секунды. Ступак финишировала спустя 0,4 секунды после шведки. Третье место заняла Тереза Йохауг, финишировавшая через 0,9 секунды.

Еще одна представительница России Яна Кирпиченко завершила гонку на пятом месте, отстав от Сван на 1,5 секунды.