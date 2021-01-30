Американки поплатились свободой за ролик о "чертовой голове" Пелоси

Власти США арестовали двух женщин (Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит) по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, сообщает газета Washington Post. Уточняется, что одна из них выражала намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Задержанных удалось идентифицировать сотрудникам ФБР по видеокадрам 12 января. На видео участницы штурма Конгресса покидают здание.

"Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли", – говорит Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.

Женщинам предъявлены три обвинения, в том числе в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в результате штурма Капитолия перед подведением итогов выборов погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.