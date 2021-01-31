Политический кризис в США продолжает раскалывать общество

Нападение с хоккейной клюшкой на офицера полиции. Новое видео штурма Капитолия 6 января опубликовала прокуратура округа Колумбия. На кадрах видно, как Майкл Фой наносит удары клюшкой сотруднику служб безопасности. После изучения видео-улик отпускать мужчину под залог судьи отказались.

От преследования не удалось скрыться и двум сторонницам Дональда Трампа, одна из которых, как пишут американские СМИ, обещала во время штурма Капитолия застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. На видео женщина сожалела, что так и не смогла найти внутри свою жертву.

На скамье подсудимых, вероятно, окажутся и несколько членов движения "Прауд Бойз". Участников ультраправой организации, которая позиционирует себя главным противником движения Black Lives Matter, уже опознали на видео и обвиняют в нападении на сотрудников полиции.

Что касается самих членов BLM, их движение, напротив, решили номинировать на Нобелевскую премию мира. "Black Lives Matter стало важным международным движением против расизма. Они достигли значительного успеха в формировании общественного сознания, нацеленного на борьбу с расовым неравенством".

События 6 января, а также текущую политическую ситуацию прокомментировал Барак Обама. Предшественник Дональда Трампа признал: демократия, которую Вашингтон защищает в других странах, в самих США оказалась не менее уязвима.

"События последних месяцев научили нас тому, что даже самые богатые страны, самые развитые демократии не защищены от этих проблем. Мы обращаем внимание на такого рода проблемы в других странах, но оказывается, что есть проблемы и в США, и в Испании, и в Венгрии, и в Германии. И поэтому мы не можем успокаиваться", – заявил Барак Обама, бывший президент США.

Противостояние сторонников и противников Дональда Трампа продолжается, тем временем, не только на улицах. Так, представитель Демократической партии Кори Буш заявила, что переносит свой офис подальше от враждебно настроенной республиканки.

"Я переехала, потому что моя главная цель – работа во благо жителей Сент-Луиса. Я не могу постоянно быть в напряжении оборачиваться на Марджори Тейлор Грин или кого-то ещё, кто строит нам препятствия", – заявила Кори Буш, член Демократической партии.

Сама же Грин – та самая, что в первый день на посту предложила выдвинуть импичмент Джо Байдену, – преисполнена оптимизма. Она побеседовала с Дональдом Трампа, который, по всей видимости, зарядил её на дальнейшую борьбу.

"Я провела отличный телефонный разговор с моим любимым президентом, президентом Трампом! Я благодарна за его поддержку и, что важнее, народ этой страны абсолютно на 100% предан ему, потому что он на 100% предан народу и Америке. Вы никогда не победите его, потому что мы, народ, поддерживаем его", – заявила Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США.

А нынешний глава Белого Дома отметился своеобразным рекордом: 42 президентских указа за 10 дней работы. Впрочем, нормализовать обстановку пока получается с трудом: у Капитолия продолжают дежурить усиленные патрули. А накануне стало известно, что в Вашингтон отправятся еще 500 нацгвардейцев.