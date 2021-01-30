BLM номинировали на премию мира, несмотря на беспорядки и погромы

Депутат норвежского парламента выдвинул протестное движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на Нобелевскую премию мира, сообщает "Гардиан".

По данным издания, инициатива принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде. Он считает, что движение стало важной частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь внимание к этой теме во всем мире. Несмотря на то, что выступления сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождались беспорядками и погромами, инициатор выдвижения ссылается на исследования, в которых утверждается, что большая часть акций носила мирный характер.

Норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира организацию "Репортеры без границ", новостной сайт Hongkong Free Press ("Свободная пресса Гонконга"), Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Хоккейную лигу Баренцева региона. Последняя организация "является отражением идеалов народной дипломатии", считают авторы инициативы.

По традиции, прием заявок на Нобелевскую премию заканчивается 31 января, имена обладателей премий за 2021 год станут известны в октябре.

Выступления против расового неравенства начались в США в мае прошлого года после смерти в результате жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции борцов с расизмом прокатились по всей стране.