Тихановская благодарна за выдвижение на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская благодарна президенту Литвы Гитанасу Науседе за ее выдвижение на Нобелевскую премию мира. Она считает это "великим выражением солидарности с Белоруссией".

По мнению Тихановской, которое она высказала в "Твиттере", ее номинация – признание мирной борьбы белорусской оппозиции за свободу, "вдохновляющей весь мир с августа прошлого года".

Накануне сообщалось о выдвижении Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира норвежскими парламентариями. Среди других их номинантов – протестное движение Black Lives Matter, выступления сторонников которого в США и других странах также сопровождались беспорядками и погромами, и Хоккейная лига Баренцева региона. Последняя организация "является отражением идеалов народной дипломатии", считают авторы инициативы.