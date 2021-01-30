Дубинка, багажник, лес: шокирующая история любви и ненависти

Во Пскове по подозрению в убийстве задержан адвокат. Детали преступления поражают. По данным следствия, он спрятал свою жертву в багажник автомобиля, а после закопал тело в лесу. То, что произошло дальше, удивляет еще больше. После задержания адвокат воспользовался своим правом на звонок и совершил единственный вызов в приют для животных, чтобы там позаботились о его любимой собаке.

Кавказская овчарка Ника грустит в приюте Порховского района Псковской области. Уже в третий раз она осталась без хозяина. Ее недавнего владельца – местного адвоката Сергея Васильева – обвинили в убийстве и отправили в следственный изолятор. Предполагаемый преступник пожертвовал собственной свободой ради свободы четвероногого друга.

"Человек совершил убийство и использовал свое право на телефонный звонок, чтобы позвонить в приют. Это было очень неожиданно для всех. Он умолял, просил. Зная прекрасно, что нет мест в приюте, он попросил ее забрать", – рассказывает администратор приюта "Добрый" Ксения Васильева.

Несколько дней собака просидела на цепи у пустого дома. Она съела крышу собственной будки: соседи боялись подойти к овчарке и покормить ее. Ника могла умереть голодной смертью, если бы хозяин, которого обвиняют в тяжком преступлении, не воспользовался своим правом на единственный звонок.

- Он на четвереньках стоял. Вот сюда, в бочину, несколько раз пришлось.

Это хозяин собаки – адвокат Сергей Васильев. Он в деталях рассказывает следователям, как расправился со своим соперником и, по удивительному совпадению, однофамильцем Александром Васильевым. В лес в Порховском районе Псковской области вероятный убийца привез свою жертву в багажнике – якобы хотел просто поговорить и заступиться за любимую женщину.

- Я говорю: Сань, что за? Зачем ты ее? Ты знаешь, что она беременная. Ты знаешь прекрасно, что она может быть беременная либо от тебя, либо от меня. Зачем ты ее пытался задушить? Зачем ты ее в этот раз пытался убить ножом?

Адвокат рассказывает об Алине Лавской, с которой познакомился два года назад. Девушка обратилась к нему за юридической консультацией, завязалась дружба. Вскоре у Алины появился возлюбленный – тот самый Александр Васильев. В новогоднюю ночь Александр сделал даме сердца предложение, а после бесследно пропал. Родственники обратились в полицию.

"Вскоре был установлен и задержан предполагаемый злоумышленник, который, по версии следствия, в ночь на 4 января вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес, а затем в загородный дом, где избивал его, а в конечном итоге задушил", – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов.

Убийство на почве ревности – одна из версий следствия. Пролить свет на эту темную историю могла бы сама Алина Лавская, но встречаться со съемочной группой она отказалась. О своих отношениях с задержанным адвокатом рассказала лишь по телефону.

- Для меня это был всегда друг, и он всегда оставался другом. В отношении меня он не сделал ничего плохого. Может быть, то, что он совершил – это просто его обида за меня. То, что произошло – это нонсенс. Того, что произошло в Новый год в моей жизни, я не ожидала: что мне сделают предложение, а потом захотят убить у себя дома и разнесут квартиру.

По словам девушки, ее жених Александр Васильев нередко поднимал на нее руку. Вот и в новогоднюю ночь после предложения руки и сердца якобы устроил скандал. Алина рассказала обо всем другу-адвокату. Защитник то ли переусердствовал, то ли и правда избавился от соперника таким жестоким способом. Соседи обвиняемого в недоумении.

"Я ни за что бы не подумала. Он такой спокойный человек всегда. Я обращалась к нему, сын у меня сидел, царствие небесное. Он очень хорошо защищал", – говорит жительница села Полоное Псковской области Нина Николаева.

Соседи рассказали, что адвокат Васильев был человеком замкнутым. Занимался как уголовными, так и административными делами. В громких процессах не участвовал, в скандалах замешан не был. В деревне Полоное жил с мамой – она умерла в прошлом году.

"Кого-то с ним я никогда не видела. Но мама его говорила, что у него есть женщина, которая живет во Пскове, и которой он якобы купил машину. Вот из-за этих денег якобы у них весь сыр-бор и пошел", – говорит соседка Сергея Васильева Валентина.

Именно сюда, в родительский дом, адвокат Васильев, по версии следствия, и привез свою жертву. Детали этого преступления шокируют. Судя по материалам уголовного дела, адвокат избивал свою жертву резиновой дубинкой. Тело закопал в лесу. Похоже, он был уверен, что надежно спрятал все улики.

После убийства защитник спокойно ходил на работу и занимался повседневными делами. Следил за домом и дрессировал любимую собаку, пока за ним не пришли полицейские и следователи.

Как адвокат Сергей Васильев, конечно, хорошо знал, что имеет право на один телефонный звонок. Им он и спас свою преданную овчарку Нику. Остается только догадываться, почему подобное милосердие хозяин собаки не проявил к человеку.

Сейчас Ника в ожидании очередного владельца. И каждого посетителя приюта она встречает с надеждой обрести новый дом.