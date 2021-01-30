У арестованного за избиение полицейского нашли ножи и бронежилет

У Станислава Ахмедова, арестованного на нападение на полицейского во время оппозиционной акции в Москве 23 января, в квартире нашли ножи и военную экипировку.

Об этом по итогам обысков рассказала в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой, также следователи обнаружили предметы, имеющие значение для дела и бронежилет.

Ахмедов обвиняется в том, что трижды ударил сотрудника правоохранительных органов ногой в голову.

По ходатайству следствия суд арестовал Станислава Ахмедова до 30 марта 2021 года, пишет ТАСС.