Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции

Политик Владимир Жириновский, выступая в эфире телеканала "Россия 1", объяснил несанкционированные акции протеста отсутствием доступного организованного досуга для россиян.

В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" он вспомнил, как и сам несколько десятилетий назад ходил на протестные митинги.

"Каждому поколению хочется своей революции".

Он уверен, что у людей накопилось огромное желание чем-то заняться, но заниматься нечем, досуга нет. Для большинства россиян существующие спортивные клубы, танцевальные студии, школы различных направлений просто недоступны.

Кроме того, по словам Жириновского, народ во все времена частично против власти, и это тоже причина, почему часть общества всегда готова протестовать.