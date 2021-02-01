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Коронавирус 4 минуты назад

01 февраля 2021 15:28

Вячеслав Моше Кантор: выжившие в Холокосте нуждаются в вакцинации от COVID-19

Вячеслав Моше Кантор Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выступил на официальном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста. Общественный деятель призвал европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке.

"Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в Холокосте, – сказал Вячеслав Моше Кантор. – На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от крайне строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в Холокосте – сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких".

Памятное мероприятие прошло в режиме онлайн и было организовано совместно Европейской комиссией и Европейским еврейским конгрессом.

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