Вячеслав Моше Кантор: выжившие в Холокосте нуждаются в вакцинации от COVID-19

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выступил на официальном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста. Общественный деятель призвал европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке.

"Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в Холокосте, – сказал Вячеслав Моше Кантор. – На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от крайне строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в Холокосте – сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких".

Памятное мероприятие прошло в режиме онлайн и было организовано совместно Европейской комиссией и Европейским еврейским конгрессом.