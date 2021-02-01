Президент "Фиорентины" Коммиссо высказался о покупке Кокорина

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо прокомментировал приобретение Александра Кокорина, перешедшего в стан "фиалок" из московского "Спартака". Руководитель итальянского клуба заявил, что доверяет выбору спортивного директора Даниэле Праде.

"Пока видел Кокорина лишь на видео. Но я верю Праде. С тем же Влаховичем было также не все просто, но он расцвел", – приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 29-летний российский футболист перешел в итальянский клуб 27 января. Его контракт рассчитан до 2024 года.