"Тропинку в никуда" расчистили на Кузбассе

После сильного снегопада в Междуреченске появилась расчищенная дорожка, заканчивающаяся тупиком, которую успели прозвать "тропинкой в никуда".

Очевидец снял на видео растерянных пешеходов, которым пришлось разворачиваться обратно, дойдя до конца.

В комментариях к опубликованным кадрам местная жительница написала, что официально дорожки там нет, просто многие привыкли так сокращать свой путь.

Также отмечено, что к настоящему времени работа по расчистке была завершена, хотя и потребовала много усилий — снега навалило выше головы.