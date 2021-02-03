Шпионские страсти: BBC обнаружила еще одну "жертву кровавого режима"

"Лучше бы в меня выстрелили". Заголовок, без преувеличения, феерической статьи на сайте русской службы ВВС. По совместительству – слова Марка Полимеропулоса. Называет себя бывшим сотрудником ЦРУ. Как утверждается, "пережил самый страшный опыт в своей жизни" во время поездки в Россию.

Впрочем, обо всём по порядку. Дескать, речь – о событиях 2017 года, когда бывший служащий американской разведки отправился в Москву на некое официальное мероприятие. То есть работал без прикрытия. Но вернулся на родину, в США со страшной непроходящей мигренью.

И теперь связывает её с жутким эпизодом из как раз-таки московской командировки. Говорит, в какой-то момент на ровном месте почувствовал себя плохо. Мол, разболелась голова, да так сильно, что этой боли агент "предпочёл бы открытую огнестрельную рану". Ну а причину видит в использовании, ни много ни мало, секретного российского оружия.

Конкретно – "направленного микроволнового излучения", от последствий которого его теперь не могут избавить никакие врачи-неврологи. Хотя, вполне вероятно, мистер Полимеропулос просто обращается к медикам не по тому профилю.

"Мир больше не будет прежним". "Русские испытывают новое оружие на американских агентах" и множество других панических комментариев американских и английских пользователей соцсетей. Западная пресса задается вопросом: кто победит в этой шпионской битве?

"А теперь – к невидимым нападениям на американских разведчиков и дипломатов. Это настоящая "медицинская загадка", окутанная тайной векового шпионского "покера" между США и Россией, в котором на карту поставлено всё", – пафосно вещает Джуди Вудруф, ведущая PBS news hour.

Экс-сотрудник ЦРУ уверен, что русские спецслужбы, следившие за ним в 2017 году, стреляли в него неведомым доселе оружием. Вместо пуль – микроволновое излучение. Вместо пистолета, видимо, переделанный под бластер наган самого Дзержинского.

"Никогда не забуду ту ночь в одном из отелей Москвы. Это было ужасающе. Я не слышал никакого шума, но я отчего-то проснулся. Я понял, что это сильное головокружение. В ушах звенело, были приступы рвоты. Я не мог встать, всё время падал на пол. Я долгое время участвовал в военных кампаниях в Ираке и Афганистане. Но это был самый ужасный момент в моей жизни", – жалуется Марк Полимеропулос, бывший агент ЦРУ.

В этот момент секретный агент понял: его расстреливают невидимыми микроволновыми пулями русские коллеги из контрразведки. С каждой минутой Полимеропулусу становилось все хуже и хуже. В конечном итоге его миссия в Москве оказалась под угрозой. Как считают эксперты, агент просто провалил ее, а нападение стало легендой для работодателя. Но одно верно: за нерадивым шпионом в Москве действительно велась слежка.

"Товарищ немного завышает технические возможности, зачем тратить какие-то средства, таскать какое-то оборудование, чтобы отследить агента ЦРУ? У нас хорошо работает и разведка и контрразведка. И поэтому, когда ВВС пишет – как так случайно совпало, что с американскими спецагентами оказалась русская контрразведка, как, мол, они смогли? Просто надо уметь работать. То, что у ваших сотрудников периодически болит голова – пить надо меньше", – считает Алексей Леонков, военный эксперт.

Полимеропулос заподозрил неладное не сразу. А лишь когда узнал, что похожие симптомы, начиная с 2016 года, описывали американские дипломаты, базировавшиеся на Кубе. На них тоже воздействовали каким-то суперсекретным оружием, работающим по принципу микроволнового поражения, писала тогда американская пресса.

"Западный мир и западные медиа уже давно живут по принципу: больше ада! Больше ада про Россию. В свое время американцы рассказывали, как их убивали, их травили сверхзвуковым секретным российским оружием на Кубе! Потом выяснилось, что это сверчки стрекотали. Теперь, значит, суперагент чудом выжил в Москве. Любой нормальный человек понимает, что это запредельная ахинея", – уверен Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ.

По словам ученых, если бы Марка жарили микроволнами злые русские контрразведчики, то помимо головной боли и тошноты, этот "агент 007" поимел бы и несколько других, видимых повреждений, например, ожоги. А для того, чтобы волны прошли через стены гостиницы, где спал агент, в соседнем номере надо было выстроить целую лабораторию.

"Это больше похоже, действительно, на какие-то проблемы психологические. Это все очень громоздко: и привезти это в соседний номер, и облучать человека, но ради чего? Сложно это объяснить. Физически тоже", – поясняет Константин Сергеевич Лялин, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ.

Казалось бы, несмотря на всю абсурдность очередных обвинений в адрес России, заняться этим вопросом всерьез может новый глава ЦРУ Билл Бернс – бывший посол США в России. И, как пишет BBC, если будет доказано, что Россия использовала оружие с микроволновым излучением против сотрудников американских спецслужб, последствия могут быть огромными. Вспоминается строчка из песни Высоцкого о нечисти — страшно, аж жуть!