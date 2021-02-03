Напавших на сотрудника ГИБДД в центре Казани арестовали

Напавшие на сотрудника ГИБДД во время несанкционированной акции в центре Казани отправлены под арест на 14 и 15 суток. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу Вахитовского суда.

Напомним, один из протестующих повалил инспектора на землю. После чего к мужчине подбежали другие участники митинга и оттащили его. Однако в этот момент еще один участник акции снова повалил правоохранителя и сбежал. Инспектор сразу же поднялся и бросился за нарушителями.

По решению суда, молодые люди были признаны виновными по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования митинге", так как участники мероприятия создали помехи социальной и транспортной инфраструктуре.