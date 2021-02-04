В Мьянме заблокирован Facebook

Спустя несколько дней после произошедшего в Мьянме государственного переворота на фоне растущих протестов военное правительство страны приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ пользователей к социальной сети Facebook. Также в стране заблокирован доступ к Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Представителя социальной сети в распространенном заявления призвал власти восстановить связь, чтобы люди могли общаться со своими семьями и друзьями, а также получать доступ к информации.

По некоторым данным, приказ военного правительства предписывает провайдерам ограничить доступ к Facebook до полуночи 7 февраля, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля, власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президент страны Вин Мьин и другие высокопоставленные чиновники задержаны за фальсификацию результатов выборов 8 ноября 2020 года.

Ряд стран, в числе которых США, Австралия, Великобритания, власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.