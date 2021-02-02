В Мьянме освободили ранее задержанных чиновников

Утром 2 февраля военные Мьянмы приняли решение освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии. Точное число освобожденных пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Ряд мьянманских министров и их заместителей ранее были отстранены силовиками от своих должностей. Военные назначили 11 новых чиновников. Пост министра иностранных дел, который занимала госсоветник Аун Сан Су Чжи, получил Вунна Маун Лвин.

Накануне представители армии объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смене правительства, объяснив это фальсификациями на прошедших выборах.

Ранее стало известно, что в Мьянме военные задержали сотни человек. В первую очередь, депутатов и общественных деятелей, критиковавших силовиков. Накануне в стране произошел госпереворот. Интернет и телефонная связь в Мьянме работают с перебоями. Спецпосланник ООН не может дозвониться до нового лидера страны. Российский МИД надеется на мирное урегулирование ситуации, передает телеканал "Россия 24".