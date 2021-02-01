Военные начали ротацию правительства Мьянмы

Захватившие в Мьянме 1 февраля 2021 года власть военные начали перестановки в правительстве. После введения в стране на год чрезвычайного положения в отставку отправлены 24 министра и их зама. Новые назначения получили 11 человек: это в первую очередь чиновники, отвечающие за финансы, иностранные дела, здравоохранение и оборону.

Военный переворот и отстранение от власти руководства Мьянмы организаторы военного переворота объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах, отмечает ТАСС. Госсоветник (фактически премьер-министр Мьянмы), глава МИД и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия "Национальная лига за демократию" которой победила на выборах, взята под домашний арест в столице страны Нейпьидо. Задержаны еще три десятка высших чиновников, включая президента Мьянмы Вин Мьина.

В момент ареста Аун Сан Су Чжи находилась в своей столичной резиденции. Она, как и большинство ее однопартийцев, постоянно проживают не в Нейпьидо, а в крупнейшем городе Мьянмы и бывшей столице Янгоне. Депутаты ее партии, прибывшие на парламентскую сессию для формирования нового состава правительства, были арестованы на территории официальной гостиницы. Они обеспечены всем необходимым, продуктами питания и питьевой водой. На территории гостиницы для находящихся на домашнем аресте депутатов парламента Мьянмы работает магазин, где можно приобрести необходимые товары.

Взявшие власть в Мьянме военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе, они пообещали проведение новых честных и демократических выборов после окончания чрезвычайного положения.

Переворот в Мьянме продиктован противоречиями между традиционно сильной армией и гражданскими политиками, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. При этом эксперт поясняет, что у военных нет претензий к результатам выборов, только к тому, каким образом они были проведены.

Мьянма уже управлялась военными с 1962 по 2011 год. Сейчас страна сильно пострадала от пандемии коронавируса COVID-19. Закрыты школы и вузы, закрыты внешние границы. Местное население, у которого не осталось сбережений, выживает за счет сбора хвороста и других видов собирательства.

Москва призывает все стороны во Мьянме к мирному диалогу. Россия поставляла в эту страну самолеты, зенитные комплексы, бронетанковую технику.