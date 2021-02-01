Руководство Мьянмы задержано

В Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, а также другие высокопоставленные представители партии. О том, кто произвел задержание, не сообщается.

В минувшую пятницу состоялась встреча представителей правительства Мьянмы и вооруженных сил, направленная на преодоление текущего политического кризиса, вызванного недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, передает ТАСС. По имеющейся информации, военные не исключали государственного переворота в случае, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, по их оценке, были фальсифицированы. Позже в местных СМИ было опубликовано заявление военных Мьянмы, в котором сообщалось, что их высказывания о возможности государственного переворота были неверно интерпретированы.

Парламентские выборы в Мьянме прошли в начале ноября минувшего года на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений. Безоговорочную победу на них одержала правящая партия "Национальная лига за демократию", поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила минимальное количество мест в парламенте страны.