В Мьянме введено чрезвычайное положение

О введении в Мьянме чрезвычайного положения сроком на один год объявили военные, подчеркнув, что заявление о его введении подписано вице-президентом страны Мьин Све, исполняющим обязанности президента.

Также сообщается, что власть в Мьянме будет передана в руки главнокомандующего Вооруженными силами Мин Аун Хлаина, передает ТАСС.

Военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, а также другие высокопоставленные представители правящей партии, задержаны.