Хунта: по окончании годового ЧП власть перейдет к гражданскому правительству Мьянмы

После окончания действия режима ЧП, который введен в Мьянме в соответствии с конституцией на год, власть перейдет к демократически избранному гражданскому правительству.

Как передает РИА Новости, об этом объявил на заседании Национального совета по обороне и безопасности главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Он рассказал, что у представителей армии возникли подозрения в массовой подтасовке избирательных бюллетеней, в связи с чем командование вооруженных сил Мьянмы потребовало у Центральной избирательной комиссии проверить более 10 миллионов списков избирателей.

Мин Аунг Хлайн пояснил, что после того, как ЦИК, парламент, а затем и правительство страны отказали в такой просьбе, военные вынуждены были прибегнуть к режиму ЧП, чтобы помешать правящей партии "Национальная лига за демократию" узурпировать власть.

Утром 1 февраля 2021 года, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, местные военные задержали президента Вин Мьинта, премьер-министра Аун Сан Су Чжи, а также ряд руководителей и чиновников, связанных с "Национальной лигой за демократию".