Военный переворот в Мьянме: сотни человек задержаны

Военные в Мьянме задержали сотни человек. Об этом сообщает Kyodo. В первую очередь задерживали депутатов, а также общественных деятелей, которые критиковали силовиков.

Накануне в стране произошел военный переворот, напоминает телеканал "Россия 24". Президентом стал бывший главнокомандующий. Он провел первую встречу с новым кабинетом.

Интернет и телефонная связь в стране работают с перебоями. Спецпосланник ООН не может дозвониться до нового лидера.

США тем временем пригрозили Мьянме новыми санкциями. Японский автомобильный концерн Suzuki приостановил работу двух заводов в Мьянме до стабилизации обстановки. В МИД России надеются на мирное урегулирование ситуации.