Смотритель фермы, заморивший голодом 11 животных, отделался штрафом

Елизовский районный суд Приамурья вынес обвинительное заключение смотрителю фермы. Его обвиняют в жестоком обращении с животными из корыстных побуждений. На сегодняшнем заседании суда хозяйка фермы, где содержались животные, попросила о смягчении приговора. Мужчина отделался штрафом.

Как следует из материалов следствия, с течение полугода смотритель крестьянского фермерского хозяйства не докармливал лошадей, оленя и собак, а также ограничивал их в воде. Таким образом он оставлял себе средства, выделенные на корм животным. Хозяйка фермы в это время жила в другом регионе. В результате погибли 11 домашних животных, их трупы были обнаружены волонтерами.

Весной 2020 года возбудили уголовное дело. После того, как была собрана доказательная база, начался судебный процесс. Обвиняемый полностью признал вину, и постарался возместить ущерб, нанесенный фермерскому хозяйству, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Пострадавшая обратилась в суд с просьбой прекратить уголовное преследование, и назначить смотрителю штраф. После вступления в силу постановления суда, мужчина должен будет выплатить 25 тысяч.