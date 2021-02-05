КХЛ. Стали известны все участники плей-офф на Востоке

Почти за месяц до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определились все участники плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. Это стало известно после победы "Барыса" из Нур-Султана над новосибирской "Сибирью".

В марте 2021 года за Кубок Гагарина поборются восемь клубов, представляющих Восток. Речь идет об "Ак Барсе", "Авангарде", "Металлурге", "Салавате Юлаеве", "Тракторе", "Барысе", "Автомобилисте" и "Торпедо".

"Сибирь" же, уступив "Барысу", лишилась даже теоретических шансов на попадаение в плей-офф.