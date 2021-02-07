Причиной убийства в Махачкале стал старый земельный спор

Как сообщалось, накануне вечером в Махачкале в кабинете начальника уголовного розыска одного из отделов полиции был застрелен экс-глава администрации поселка Новокули Новолакского района Дагестана. В МВД республики подтвердили, что причиной трагедии мог стать земельный спор между односельчанами.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил, что у погибшего была давняя вражда с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт был вызван земельными спорами, передает РИА Новости.

Для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта на место происшествия прибыли более 130 сотрудников полиции м руководство МВД Дагестана. Также возле районного отдела полиции в Махачкале собрались более 300 человек жителей села Новокули, передает "Интерфакс".

Кроме того, на место происшествия прибыл руководитель регионального управления Росгвардии генерал Магомед Баачилов.