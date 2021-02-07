07 февраля 2021 14:54

Следком отреагировал на расстрел в РОВД

Расследование убийства в здании Советского РОВД Махачкалы нужно завершить в 2-месячный срок. Такое поручение дал руководитель СУ СК РФ по Дагестану Анатолий Щуров.

Вечером 6 февраля в одном из кабинетов здания отдела полиции был убит 34-летний местный житель – бывший глава поселка Новокули Новолакского района. По версии следствия, стреляли росгвардейцы из-за неприязненного отношения и с целью убийства. МВД Дагестана сообщает, что причиной убийства мог быть земельный спор.

Двое подозреваемых задержаны. По факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело, передает Следком.

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