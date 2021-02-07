В Дагестане задержали росгвардейцев, подозреваемых в убийстве экс-главы села

В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии – их подозревают в убийстве местного жителя, сообщает сайт регионального СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговороу.

34-летнего мужчину застрелили вечером 6 февраля в кабинете отдела полиции в Махачкале. Убитый оказался бывшим главной села Новокули, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам источника, у погибшего была давняя вражда с двумя росгвардейцами из того же села. Причиной конфликта стал земельный спор.

Сейчас следствие проводит действия для закрепления доказательной базы.