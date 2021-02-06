ЧП в Дагестане: экс-чиновник убит в отделе полиции

По информации источника в правоохранительных органах, в одном из отделов полиции Махачкалы убит бывший глава дагестанского села Новокули. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан на месте происшествия, скрыться он не пытался. По предварительным данным, это сотрудник одной из силовых структур, передает ТАСС.

По информации "Интерфакс", погибший был застрелен в кабинете начальника уголовного розыска. Причиной случившегося мог стать земельный спор.

Официальных подтверждений информации о трагическом инциденте в Дагестане пока не поступало.