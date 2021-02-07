Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве в отделе полиции

Врио главы Дагестана Меликов будет лично контролировать ход расследования уголовного дела об убийстве в здании отдела полиции в Махачкале, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Напомним, что вечером в минувшую субботу, 6 февраля, двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего экс-главу села Новокули. По одной из версий, причиной расправы мог стать старый земельный спор – погибший и его убийцы были односельчанами.

По данным, которые приводит ТАСС, браться Курбановы, проходящие службу в подразделении ОМОН, приехали в полицию, чтобы написать заявление на свою будущую жертву. Как утверждается, они неоднократно получали от него угрозы.

Обе стороны встретились в служебном кабинете начальника уголовного розыска, однако попытка примирения не удалась, и все закончилось стрельбой.

Агентство отмечает, что убитый подозревался в мошенничестве с земельными участками и материалы в отношении сделок с его участием были направлены в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, фигуранты задержаны и находятся под стражей.